RAMS Başakşehir, Kocaelispor'u 1-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir, evinde Kocaelispor'u 90. dakikada kazandığı penaltı ile 1-0 mağlup etti. Shomurodov, maçın tek golünü attı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Batuhan Kolak, Furkan Ürün, Murat Şener
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku (Dk. 22 Ba), Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 46 Kemen), Yusuf Sarı (Dk. 90+4 Ebosele), Crespo (Dk. 73 Selke), Nuno da Costa (Dk. 63 Brnic), Shomurodov
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Dijksteel, Smolcic, Keita (Dk. 77 Samet Yalçın), Show (Dk. 90+3 Furkan Gedik), Agyei (Dk. 77 Churlinov), Linetty (Dk. 65 Can Keleş), Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Dk. 85 Boende)
Gol: Dk. 90 Shomurodov (Penaltıdan) (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 62 Berat Özdemir, Dk. 90+2 Ömer Ali Şahiner (Başakşehir), Dk. 88 Ahmet Oğuz, Dk. 88 Balogh (Kocaelispor)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.
63. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ çaprazdan yerden pasında Shomurodov'un altıpasın gerisinden şık vuruşunda Balogh, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
90. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Balogh ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Selke'nin yerde kalmasına üzerine hakem Batuhan Kolak, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Shomurodov, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
Başakşehir, karşılaşmayı 1-0 kazandı.