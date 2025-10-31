RAMS Başakşehir-Kocaelispor Maçında İlk Yarı Golsüz Sona Erdi
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Kocaelispor maçı, ilk yarıda karşılıklı ataklara sahne oldu ancak gol sesi çıkmadı. Hem takımın önemli pozisyonlar yaratmasına rağmen, kalecilerin başarılı kurtarışları sonucunda ilk yarı 0-0 bitti.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Batuhan Kolak, Furkan Ürün, Murat Şener
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku (Dk. 22 Ba), Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Crespo, da Costa, Shomurodov
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Dijksteel, Smolcic, Keita, Show, Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki RAMS Başakşehir-Kocaelispor maçının ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.
5. dakikada Onur Bulut'un pasında Shomurodov'un ceza yayının sağından şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
7. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza yayının gerisinden kaleyi karşıdan gören pozisyondan kullandığı serbest vuruşta kaleci Jovanovic, topu kornere çeldi.
27. dakikada Serdar Dursun'un kısa pasında Linetty'nin ceza yayının içinden şutunda kaleci Muhammed Şengezer, gole izin vermedi.
Aynı dakika içinde Tayfur Bingöl'ün ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak da Costa'dan dönerek havalandı. Balogh'un kafayla pasında Serdar Dursun'un altıpasın içinden kafa vuruşunda top, kaleci Muhammed'den döndü. Ba, meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi savuşturdu.
Kocaelispor, baskılı oynadığı ve pozisyonlar ürettiği kalan bölümde golü bulamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.