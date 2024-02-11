Rams Başakşehir, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Rams Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. İdman, topla ısınma, rondo çalışması ve çift kale maçla sona erdi. Takım, 14 Şubat Çarşamba günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Topla ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, iki günlük iznin ardından 14 Şubat Çarşamba günü yapacağı idman ile Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL