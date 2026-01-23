Haberler

Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor'a konuk olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir, Zecorner Kayserispor'a konuk olacak. Başakşehir, son 5 haftada 4 galibiyet alarak formda bir dönem geçirirken, Kayserispor ligde 15 puanla 16. sırada bulunuyor.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Zecorner Kayserispor'a konuk olacak.

RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Başakşehir, Süper Lig'in son 5 haftasında yakaladığı form grafiğiyle dikkati çekiyor.

Bu süreçte 3'ü üst üste olmak üzere 4 galibiyet alan ve 1 de beraberlik yaşayan turuncu-lacivertli ekip, Kayserispor'a üstünlük kurarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmaya çalışacak.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı RAMS Başakşehir, 19. haftaya 26 puanla 6. sırada girdi.

Ligde yaptığı karşılaşmaların 2'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 7'sinden mağlubiyetle ayrılan Zecorner Kayserispor ise 15 puanla 16. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ilk yarıda İstanbul'da oynanan mücadele, 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rafa Silva'dan Beşiktaş'a duygusal veda

Rafa Silva bu kez ağlattı
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki

Kerem'e tepki öyle böyle değil
Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye Skriniar'dan kötü haber
Rafa Silva'dan Beşiktaş'a duygusal veda

Rafa Silva bu kez ağlattı
Trump'tan sürpriz karar: Kanada davetini geri çekti

Trump'tan sürpriz karar! Bir ülkenin davetini geri çekti
Fenerbahçe-Aston Villa maçına damga vuran an

Fenerbahçe maçına damga vuran an