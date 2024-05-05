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RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı 4-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Pelkas, Davidson ve Kemen gol atan isimler oldu.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

Hakemler: Mert Güzenge, Uğur Sarı, Murat Altan

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku (Hamza Güreler dk. 51 ), Dubois (Lima dk. 81), Onur Ergün, Deniz Türüç (Keny dk. 81), Ömer Ali Şahiner, Pelkas (Aleksic dk. 25), Davidson, Figueiredo (Kemen dk. 81)

Yedekler: Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Josef

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Kasımpaşa: Gianniotis, Taylan Utku Aydın (Sarp Yavrucu dk. 89), Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül (Sadiku dk. 46), Ngoy (Zai dk. 74), Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan (Sadık Çiftpınar dk. 46), da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Omeruo, Selim Dili, Emirhan Yiğit

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Pelkas (dk. 15), Davidson (dk. 24 ve 69), Kemen (dk. 86) (RAMS Başakşehir), Ben Ouanes (dk. 47) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç (RAMS Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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