RAMS Başakşehir, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında 9 Ocak Salı günü Kasımpaşa'ya konuk olacak RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

RAMS Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.