RAMS Başakşehir, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. İdman, ısınma, pas çalışması ve çift kale maç ile gerçekleştirildi.
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kulüp tesislerinde topla ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor