Rams Başakşehir, Jerome Opoku'yu kadrosuna kattı
Rams Başakşehir, Portekiz ekiplerinden Arouca takımında forma giyen 24 yaşındaki Jerome Opoku'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. İngiliz stoperle sezon sonuna dek satın alma opsiyonlu anlaşma sağlandığı belirtildi.
RAMS Başakşehir, Portekiz ekiplerinden Arouca takımında forma giyen 24 yaşındaki Jerome Opoku'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Jerome Opoku'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İngiliz stoperle sezon sonuna dek satın alma opsiyonlu anlaşma sağlandığı belirtildi.
Kaynak: AA / Spor