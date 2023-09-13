RAMS Başakşehir, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanlar topla ısınma, rondo çalışması ve taktik çalışmasıyla devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü İstanbulspor'a konuk olacak RAMS Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde topla ısınmayla başlayan idmanın, rondo çalışmasıyla devam ettiği belirtildi. Antrenmanın, taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.
RAMS Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Spor