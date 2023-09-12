RAMS Başakşehir, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda rondo ve orta-şut çalışmaları yapıldı ve taktik çalışmayla sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü İstanbulspor'a konuk olacak RAMS Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde topla ısınmaya başlayan idmanın rondo ve orta-şut çalışmasıyla sürdüğü belirtildi. Antrenmanın, taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.
RAMS Başakşehir, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Spor