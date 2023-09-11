RAMS Başakşehir, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü. Antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı ve çift kale maçla sona erdiği belirtildi.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü İstanbulspor'a konuk olacak RAMS Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Rondo çalışmasıyla devam eden idmanın çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
RAMS Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Spor