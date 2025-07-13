RAMS Başakşehir'in Maçı İptal Edildi

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren RAMS Başakşehir'in Almanya temsilcisi Hertha Berlin ile yapacağı maç iptal edildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten müsabakanın iptaline ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam TSİ 19.30'da Avusturya'nın Tirol bölgesinde bulunan Silberstadt Arena'da Hertha Berlin oynanması planlanan karşılaşma, rakip takımın sakat oyuncularının fazla olması nedeniyle sahaya çıkamamasından dolayı iptal olmuştur."