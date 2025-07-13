RAMS Başakşehir'in Maçı İptal Edildi

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren RAMS Başakşehir, Almanya temsilcisi Hertha Berlin ile yapacağı maçı rakip takımın sakat oyuncularının fazlalığı nedeniyle iptal etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren RAMS Başakşehir'in Almanya temsilcisi Hertha Berlin ile yapacağı maç iptal edildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten müsabakanın iptaline ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam TSİ 19.30'da Avusturya'nın Tirol bölgesinde bulunan Silberstadt Arena'da Hertha Berlin oynanması planlanan karşılaşma, rakip takımın sakat oyuncularının fazla olması nedeniyle sahaya çıkamamasından dolayı iptal olmuştur."

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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