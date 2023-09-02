RAMS Başakşehir ile TÜMOSAN Konyaspor Berabere
Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. İlk yarıda Piatek'in gol şanslarına kaleci Bernardoni engel oldu.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ba, Cemali Sertel, Abeid, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Figueiredo, Serdar Gürler, Piatek
TÜMOSAN Konyaspor : Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Paz, Cicaldau, Muric, Michalak, Cikalleshi
Kırmızı kart: Dk. 43 Ba (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 13 Ahmet Oğuz (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 37 Berkay Özcan, Dk. 40 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)
Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
11. dakikada Ömer Ali Şahiner'in uzun pasında ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Piatek'in vuruşunda, açıyı daraltan kaleci Bernardoni topu çıkartarak gole izin vermedi.
20. dakikada ceza sahası önünden serbest atış kullanan Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Bernardoni topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
30. dakikada Piatek'in ceza yayı önünden çektiği sert şutta, top az farkla üstten dışarı gitti.
43. dakikada gelişen RAMS Başakşehir atağında ceza sahasında Ahmet Oğuz'un ters vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü.
Aynı dakikada hızlı gelişen TÜMOSAN Konyaspor atağında ceza sahası önünde Medipol Başakşehirli futbolcu Ba, Michalak'a yaptığı müdahale sonucu doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.