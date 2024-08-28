Üye Girişi
Haberler

RAMS Başakşehir ile St. Patrick's Athletic Berabere

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında RAMS Başakşehir ile İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Balazs Berke, Vencel Toth, Balazs Szert (Macaristan)

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte (Dk. 7 Kemen), Hamza Güreler, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Pelkas, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Davidson, Piatek

St. Patrick's Athletic: Anang, Sjöberg, Redmond, Grivosti, Breslin, Forrester, Lennon, Leavy, Elbouzedi, Mulraney, Melia

Sarı kart: Dk. 36 Davidson (RAMS Başakşehir)

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında RAMS Başakşehir ile İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

5. dakikada sağ kanattan hareketlenen Elbouzedi, ceza sahasındaki Melia'yı topla buluşturdu. Melia'nın penaltı noktası civarından yerden yaptığı vuruşta, top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

8. dakikada Berkay Özcan'ın ara pasında Piatek savunmanın arkasına sarktı. Polonyalı futbolcunun kale sahası sağ çaprazından uzak köşeye yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

29. dakikada Pelkas'ın ara pasıyla Berkay Özcan ceza sahasında topla buluştu. Kale sahası önünde kaleciyi geçen Berkay'ın vuruşunda Sjöberg, çizgi üstünde topa müdahale ederek gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

Başakşehir Konferans Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gaziantep GASKİ su kesintisi: Şehitkamil, Nizip, İslahiye 28-29 Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Tabii Spor 6 canlı izleme linki var mı? Tabii Spor 6 telefondan TV'den nasıl izlenir? BUSKİ Bursa su kesintisi: Gemlik, İnegöl, Orhangazi 28-29 Ağustos Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MEB ehliyet e-sınav sorgulama ekranı! 2024 Ehliyet sonucu nasıl öğrenilir?
title