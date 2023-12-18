RAMS Başakşehir ile Sivasspor Süper Lig'de 17. kez karşılaşacak
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir, yarın saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Sivasspor'u ağırlayacak. İki takım arasında geride kalan maçlarda Başakşehir 4 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle 15 puanla 14. sırada yer alırken, Sivasspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyetle 18 puanla 12. sırada bulunuyor.
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Geride kalan 15 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, haftaya 15 puanla 14. sırada girdi.
Ligde 12. sırada bulunan EMS Yapı Sivasspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 18 puan topladı.