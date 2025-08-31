RAMS Başakşehir ile ikas Eyüpspor Golsüz Beraberlikle Ayrıldı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan RAMS Başakşehir ve ikas Eyüpspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. İki takım da net fırsatlar yaratmasına rağmen, ilk yarıda golle buluşamadı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral, Mert Bulut
RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Opoku, Operi, Ba, Ebosele, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Kemen, Crespo, Fayzullayev, Shomurodov
ikas Eyüpspor : Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari, Kerem Demirbay, Yalçın Kayan, Serdar Gürler, Seslar, Draguş, Umut Bozok
Sarı kartlar: Dk. 9 Kerem Demirbay, Dk. 18 Selçuk Şahin (Teknik direktör), Dk. 34 Draguş (ikas Eyüpspor ), Dk. 42 Fayzullayev (RAMS Başakşehir)
19. dakikada Yalçın Kayan'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Serdar Gürler kafayla vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.
37. dakikada ceza sahasından savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Draguş'un aşırtma vuruşunda, top üstten dışarı gitti.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı.