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RAMS Başakşehir, Hamza Ljukovac ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Bosna Hersekli futbolcu Hamza Ljukovac ile 3,5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

RAMS Başakşehir, 18 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Hamza Ljukovac ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler, son olarak FK Sarajevo forması giyen 18 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Hamza Ljukovac ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Konuyla ilgili Başakşehir'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak FK Sarajevo forması giyen Bosna Hersekli futbolcu Hamza Ljukovac ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Hamza'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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