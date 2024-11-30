Üye Girişi
Haberler
Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde

Halep'te kritik nokta artık muhaliflerde

 Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor! Beklenen ayrılık gerçekleşti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
İran, Esad'a desteğini yineledi: Suriye'nin komşuları oyuna gelmemeli

İran, Esad'a desteğini yineledi! Türkiye'ye yaptığı uyarı dikkat çekici

RAMS Başakşehir, Göztepe'yi 4-0 Geçti

RAMS Başakşehir, Göztepe'yi 4-0 Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında RAMS Başakşehir, Göztepe'yi konuk ettiği maçta ilk yarıyı 4-0 önde kapatmayı başardı. Davidson ve Piatek'in golleriyle üstünlük sağlayan ev sahibi ekip, etkili bir performans sergiledi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Çağdaş Altay, Emrah Ünal, Abdullah Uğur Sarı

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, İsmail Köybaşı, Hugo, Dennis, Matsuki, Juan, Romulo

Goller: Dk. 8 Davidson, Dk. 10 ve 43 Piatek, Dk. 37 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 45+1 Dennis (Göztepe)

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Göztepe karşısında ilk yarıyı 4-0 üstün tamamladı.

3. dakikada Piatek'in kafayla indirdiği topa altıpas içinde Kemen röveşata denedi. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

8. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Deniz Türüç'ün sağdan ortasında altıpas gerisindeki Crespo'nun vurduğu top savunmadan döndü. Yükseklik kazanan meşin yuvarlağı Davidson kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

10. dakikada Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Piatek, yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

29. dakikada Kemen'in ceza yayının sağından sert şutunda, kaleci Lis sağına uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

33. dakikada Matsuki'nin ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunda, top kaleci Muhammed'de kaldı.

37. dakikada RAMS Başakşehir bir gol daha buldu. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında topla ceza sahasına kadar giren Piatek, pasını sağ çaprazdaki Deniz Türüç'e verdi. Bu oyuncu istediği gibi vuramasa da yerden seken top kaleci Lis'in üzerinden ağlara gitti: 3-0.

43. dakikada ev sahibi takım bir kez daha fileleri havalandırdı. Deniz'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Piatek, kendisinin 2, takımının 4. golünü kaydetti: 4-0.

RAMS Başakşehir, devre arasına 4-0 önde gitti.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
img

Dev fabrika küle döndü: 3 işçi hayatını kaybetti
img

Genç kadın, eski sevgilisini direksiyon başında öldürüp intihar etti
img

Vedat Milor çileden çıktı! Restoran sahibini fırçaladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 30 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.