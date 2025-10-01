RAMS Başakşehir, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
RAMS Başakşehir, Süper Lig'in sekizinci haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Antrenmanda ısınma ve rondo çalışmasının ardından taktik çalışmalar yapıldı.
RAMS Başakşehir, Süper Lig'in sekizinci haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Topla ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor