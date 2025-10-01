Haberler

RAMS Başakşehir, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

RAMS Başakşehir, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in sekizinci haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Antrenmanda ısınma ve rondo çalışmasının ardından taktik çalışmalar yapıldı.

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in sekizinci haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Topla ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
MSB: Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi

Sumud Filosu'nun çağrısıyla harekete geçtik! Aralarında Türkler de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Liverpool'u devirdiğini gören Henry'den bomba yorumlar

Galatasaray'ın Liverpool'u devirmesine kayıtsız kalamadı
Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.