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RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yı konuk edecek

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Ligde oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, 4 puanla 18. sırada bulunuyor. Gaziantep FK ise 6 puanla haftaya 16. sırada giriyor. Başakşehir'de sakatlıkları süren oyuncuların yanı sıra bazı oyuncuların ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.