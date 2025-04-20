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RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yı 2-1 Önde Kapattı

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir, Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı. Okereke'nin 9. dakikada attığı golle öne geçen Gaziantep'e, Piatek penaltıdan ve Brnic'in golleriyle cevap veren Başakşehir galibiyeti için avantaj sağladı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Zorbay Küçük, Bahtiyar Birinci, Erkan Akbulut

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Ba, Duarte, Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Crespo, Kemen, Brnic, Piatek

Gaziantep Fk : Dioudis, Mbakata, Semih Güler, Bruno Viana, Sorescu, Ogün Özçiçek, Ndiaye, Okereke, Kozlowski, Maxim, Halil Dervişoğlu

Goller: Dk. 9 Okereke ( Gaziantep Fk ), Dk. 41 Piatek (Penaltıdan), Dk. 45+4 Brnic (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 19 Maxim, Dk. 40 Bruno Viana ( Gaziantep Fk ), Dk. 45 Operi (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan RAMS Başakşehir- Gaziantep Fk maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

5. dakikada Ogün Özçiçek'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sorescu, Operi'yi geçtikten sonra çaprazdan şutunu çıkardı. Kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

9. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Orta sahada Crespo'ya yaptığı pres sonucunda topun sahibi olan Ogün Özçiçek, pasını Halil Dervişoğlu'na verdi. Halil, meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazındaki Okereke ile buluşturdu. Bu oyuncu, yaptığı şık vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

16. dakikada Crespo'nun pasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası sağ çaprazından çıkardığı sert şutta kaleci Dioudis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada Başakşehir'in kaydettiği gol, yapılan VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı. Sağ çaprazda ceza sahası çizgisi civarında kazanılan serbest atışta Berat Özdemir, pasını yerden Yusuf Sarı'ya verdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Zorbay Küçük, Duarte'nin kaleci Dioudis'in görüş açısını kapattığına karar vererek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

37. dakikada Crespo, ceza sahası içinde son çizgi yakınında Ogün Özçiçek ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu monitörden izleyen hakem Zorbay Küçük, Ogün'ün Crespo'ya faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 41'inci dakikada penaltıyı kullanan Piatek, kaleci Dioudis ile meşin yuvarlağı ters köşelere gönderdi: 1-1.

45+4. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içinin sağından son çizgi yakınından ortasında kaleci Dioudis'in de dokunduğu top, arka direkte Brnic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

Başakşehir, soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

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Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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