RAMS Başakşehir, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam ediyor
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek olan RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ve rondo çalışmasıyla devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden idman, turnuva oyunu ile sona erdi.
RAMS Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Spor