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RAMS Başakşehir, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek olan RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ve rondo çalışmasıyla devam etti.