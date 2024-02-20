RAMS Başakşehir, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacak RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

RAMS Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.