RAMS Başakşehir, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Pas ve rondo çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. RAMS Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Pas ve rondo çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

RAMS Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.