RAMS Başakşehir, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmasıyla devam etti.