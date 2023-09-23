RAMS Başakşehir, Galatasaray karşısında ilk yenilgisini aldı

Çağdaş Atan yönetimindeki RAMS Başakşehir, Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak ilk yenilgisini yaşadı. Bu sezon iç sahada oynadığı 3. maçta ilk golünü atan Başakşehir, 3 puanda kaldı. A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzon Montella, maçı tribünden takip etti.