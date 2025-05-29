RAMS Başakşehir Futbol Takımı Sezona Veda Partisi Düzenledi

RAMS Başakşehir Futbol Takımı Sezona Veda Partisi Düzenledi
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RAMS Başakşehir Futbol Takımı, sezonun sona ermesi dolayısıyla kulüp tesislerinde barbekü partisi düzenledi. Etkinlikte teknik ekip, yönetim ve futbolcular bir araya gelirken, takımda sözleşmeleri sona eren oyunculara plaket verildi.

RAMS Başakşehir Futbol Takımı'nda sezona veda niteliğinde barbekü partisi düzenlendi.

RAMS Başakşehir'de, sezona veda niteliğinde kulüp tesislerinde barbekü partisi gerçekleştirildi. Düzenlenen yemeğe Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Çağdaş Atan, futbolcular ve basın mensupları katıldı. Etkinlikte sezonun tamamlanmasıyla sözleşmeler sona eren Patryk Szysz ve Lucas Lima'nın yanı sıra Katar'ın Al-Duhail kulübüne transfer olacağı açıklanan Krzysztof Piatek'e plaket verildi. Başkan Gümüşdağ, takımdan ayrılacak oyunculara emeklerinden dolayı teşekkür ederken, oyuncular da kısa bir veda konuşma yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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