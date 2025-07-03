RAMS Başakşehir Futbol Takımı 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde sürdürüyor. Antrenman dinamik ısınma ile başladı ve çift kale maçla sona erdi. Takım, yarın antrenmanlarına devam edecek.
RAMS Başakşehir Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İdman, sakatlanma önleyici çalışmanın ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Başakşehir, yarın yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor