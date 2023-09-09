Başakşehir, Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı

Süper Lig ekibi Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Başakşehir bu sezon Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 3 maçta 3 mağlubiyet almış ve ardından 43 yaşındaki teknik adam ile yollar ayrılmıştı. İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevi için son olarak Kayserispor'u çalıştıran Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş atan ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 11 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'de, stadımızda bulunan basın toplantısı odasında Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir" ifadelerine yer verildi.