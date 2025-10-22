RAMS Başakşehir FK maçının ardından

SÜPER Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor konuk ettiği RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin karşılaşmayı değerlendirdi.

Maç değerlendirmesinde karşılaşmanın dengeli olduğunu söyleyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut,"Evet, erteleme maçı. Puanımızdan memnun olmaksızın çıktığımız bir karşılaşma. En azından bu erteleme maçını alıp sıralamada kendimizi daha mutlu hissedebileceğimiz, en azından geçiş dönemi olarak bir konuma yükseltmek istediğimiz bir oyundu. Öyle baktık maça. Genel manada dengeli bir maçtı. İlk yarı biraz daha bizim üstünlüğümüz vardı. İkinci yarı oyun koptu. Bloklar çok kolay geçilmeye başlandı. Burada Başakşehir'in geçişten bulduğu bir-iki pozisyon oldu. Bu maçın geneline baktığımız zaman beraberliği işaret eden bir oyundu ve öyle de bitti. Kazanmak istiyorduk. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Birçoğu, Başakşehir'deki oyuncular gibi, çok yakın zamanda zor bir maç oynadılar, büyük efor sarf ettiler. Buna rağmen ben ellerinden geleni yaptıklarını gördüm. Onlara teşekkür ediyorum. Başakşehir takımı da iyi mücadele etti. Onları da tebrik ediyorum" dedi.

'TARAFTAR HER ZAMAN HAKLIDIR'

Taraftar tepkileriyle ilgili soruya cevap veren Palut, "Geçen, bu soru soruldu bana. Ben bu soruya şöyle bir cevap vermiştim: 'Taraftar çok alkışladı beni, bugün de protesto ediyorlar ve haklılar. Taraftar her zaman haklıdır. Hatta bugün de dahil olmak üzere hiçbir negatif bir söz söylemeden 'Takım niye oynamıyor, evine git, istifa' tarzı şeyler söylediler. Taraftarımız haklıdır" demiştim. Ama sonra taraftara bunları söylediğim bir basın toplantısından, taraftara aynı anda başka şeyler de söylediğim durumuna maalesef getirildi. Bunun negatif anlamda asistini ben yaptım. Ama o gün de taraftara söylemediğim aşikardı. Taraftar için bahsettiğim cümleleri söyledim sadece. Bazen insanlar çok az oldukları zaman, kötü bir sözü sadece kendi üzerlerine değil, "Bakın hepimize bunu dedi!" diye ne yapmaya çalışırlar? Genellemeye çalışırlar. Gördünüz mü? "Bakın, hepimize dedi." Benim suçum. Ben asisti yaptım. İnsanlar da evet, bunu kullandılar. Çok sakin olmam gerekirdi, olamadım. Taraftara o gün de bir şey demedim, bugün de bir şey demiyorum. 85 dakika takımlarını desteklediler. Bugün de şunu söyledim: 'Tepkilerini kime gösterecekler? Tabii ki bana gösterecekler' Bugün de 85 dakika takımlarını desteklediler. Galibiyet golü gelmiyor, oyundan da kısmından diyeceğim, de olabilir ki bana bağırdılar haklılar. Ben bütün bu protestoları, taraftardan gelen protestoları üzerime alıyorum. Üç hafta önce de bunu söyledim. Diğer söylediklerime gelince, kime söylediğim çok belli, kimlere söylediğim çok belli. Taraftara söyleseydim bugün döne döne özür dilerim çünkü benim buna hakkım yok. Keşke kastettiğim insanlara da söylemeseydim. Pişmanım. Söylediğime pişmanım. Ama özür dileyebilir miyim hayır. Bile isteye söyledim. Denizde ne varsa kıyıya vurur. Taraftara hiçbir zaman ağzımı açıp bir şey söylemedim" diye konuştu.

'GEÇEN HAFTAKİ SORUYA DEĞER VERMEDİM ÜZGÜNÜM'

Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısındaki soruya verdiği cevapla ilgili de konuşan Palut, "Diğer pişman olduğum başka ne var? Evet, geçen hafta bir soru soruldu, değer vermedim. Ona da üzgünüm. Gerçekten ona üzgünüm. Ben yapmamalıydım. Evet, doğru değildi. Ama kendimize dendiğini bildiğimiz lafları taraftara demişim gibi algı oluşturmak da doğru değil. Toparlıyorum. Bunları söylemek istiyordum. Toparlıyorum: Taraftar haklıdır. Bu puan bizim beklediğimiz puan değildir. Bunun sorumlusunu da bir süredir yoğun bir şekilde protesto ediyorlar"ifadelerini kullandı.

'TAYLAN BU TAKIMA DİNGİLİK, AKIL KATIYOR'

Taylan ile Mithat'ın ilk 11'de yer bulamamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Palut, " Taylan'ı biliyorsunuz, aramıza geç katılan bir oyuncu. Lige başladığımız Papa, Olowoyin, Laçi genel manada orta sahadaydı. Sonra Buljubasici'in takıma katkısı Galatasaray maçı itibarıyla ve sonra devamı oldu. Burada Taylan'ın hem form yakalama dönemi oldu hem de diğer oyuncuların katkı verdiği dönemler oldu. Geçen haftadan itibaren Taylan daha kabul edilebilir, kendi adına süre aldı. İyi çalışıyor. Bu takıma sahada bir dinginlik, bir tecrübe, bir akıl katıyor. Bunu görebiliyorum. Rizespor ondan daha çok faydalanacaktır. Ben böyle düşünüyorum.. Mithat'a geldiğimiz zaman, ya işte oynasaydı Casper oynayacaktı. Bu sefer aynı soruyu 'Hocam, Casper'da bir şey mi vardı?' diye sorabilirsiniz. Futbol tam da böyle bir şey. Yani oynamayan oyuncu evet, bazen Mithat çalışmasıyla her zaman bu takımın enerjisi mi? Evet, ama bazen de mevkilerde seçimler yapıyorsunuz. Onun da artılarını eksilerini maçın içerisinde teknik adam olarak yaşıyorsunuz" dedi.

'HAKEMLER KENDİLERİNE GÜVENMELİ'

Maç sonu hakemle olan diyaloğunu anlatan Palut, "Geçen hafta bir takımın VAR'dan iptal edilen golünün ve bir hakemin bir maçta yanlış oyun başlatmasının, geri döndürmesinin bedelini biz. Casper'e yapılan penaltının verilmemesiyle ödedik. Bugün Ali Hoca'ya sorduğum soru şu: Çok seviyorum kendisini. Gerçekten kendisinin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum ama son bir şans belki kullanacağız. O Brinic yere düştü, oradan VAR'ı bekliyorum diyebileceği hiçbir pozisyonun alakası yok. Yani bazen hakemler kendilerine güvenmeli. Kart-faul cezası arasındaki her karambolde elini kulağına götürüp beklerseniz oyunun akıcılığına katkıda bulunmaz. Biz futbol adamıyız. Sonra da odasında da gittim, konuştum bu konuları. Aramızda konuşabileceğimiz düşünüyorum. Yani saygı sınırlarını aşmayan bir diyaloğumuz oldu" diye konuştu.

NURİ ŞAHİN: MAÇI KAZANMAYA DAHA YAKIN TARAF BİZDİK

Karşılaşmayı değerlendiren RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Bizim için üzücü bir skor ama oyun anlamında daha iyiye gittiğimizi söyleyebilirim. Maçı kazanmaya daha yakın olan taraf bizdik. Böyle durumları daha önce futbolcu ve teknik direktör olarak yaşadım. Bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz ve buna devam edeceğiz. Az pozisyon verdik. Oyun anlamında bir şeylerin iyi gittiği gördüm ama beraberliğe sevinecek teknik direktör değilim" dedi.