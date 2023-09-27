RAMS Başakşehir, Fenerbahçe'ye konuk olacak
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ligde oynadığı 5 maçta bir galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, 3 puanla 17. sırada bulunuyor. Başakşehir'de eksikler ise Leo Dubois, Emmanuel Dennis, Ousseynou Ba, Opoku, Emirhan İlkhan, Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Patryk Szysz, Muhammed Şengezer ve Edgar Ie olarak sıralanıyor.
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligde oynadığı 5 maçta bir galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, 3 puanla 17. sırada bulunuyor.
Başakşehir'de eksikler
RAMS Başakşehir'de erteleme maçının oynanması gereken ilk tarihten sonra transfer edilen 4 isim, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertli ekipte Leo Dubois, Emmanuel Dennis, Ousseynou Ba, Opoku ve Emirhan İlkhan, bu maçta görev alamayacak.
Sakatlıkları süren Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Patryk Szysz, Muhammed Şengezer ve Edgar Ie, İstanbul ekibindeki diğer eksik isimler.