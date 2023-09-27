RAMS Başakşehir, Fenerbahçe'ye konuk olacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ligde oynadığı 5 maçta bir galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, 3 puanla 17. sırada bulunuyor. Başakşehir'de eksikler ise Leo Dubois, Emmanuel Dennis, Ousseynou Ba, Opoku, Emirhan İlkhan, Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Patryk Szysz, Muhammed Şengezer ve Edgar Ie olarak sıralanıyor.