RAMS Başakşehir, Fenerbahçe maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla takım, maça hazırlanmaya devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında 28 Eylül Perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

RAMS Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.