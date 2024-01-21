Rams Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Başakşehir, bu maçın hazırlıkların bugün yaptığı antrenman ile başladı. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, şut çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla idman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın 16.00'da yapacağı idman ile Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL