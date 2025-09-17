RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla geçti. Goller Brnic ve Anıl Yiğit Çınar'ın ters vuruşu ile geldi.
Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sol taraftan hareketlenen Johnson, topu içeriye çevirdi. Ceza sahası önünde topla buluşan Tiago Çukur'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
65. dakikada Shomurodov'un pasında Brnic sol tarafta topla buluştu. Soldan ceza sahasına giren Brnic, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu. 0-1
69. dakikada Berat Özdemir'in uzun pasında sağ tarafta topla buluşan Yusuf Sarı, son çizgiye inerek pasını ceza sahasına aktardı. Kale önünde Anıl Yiğit Çınar'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Yılmaz, Deniz Caner Özaral, Bahtiyar Birinci
Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Anıl Yiğit Çınar, Balkovec, Johnson (Alper Emre Demirol dk. 86), Berkay Özcan (Tuğbey Akgün dk. 86), Tarık Buğra Kalpaklı (Serginho dk. 46), Tiago Çukur, Barış Kalaycı (Camacho dk. 46), Gray (Doh dk. 68)
Yedekler: Furkan Bekleviç, Ugrekhelidze, Çağtay Kurukalıp, Ömer Faruk Gümüş, Kerem Özmen
Teknik Direktör: Marcel Licka
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ebosele, Hamza Güreler, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Brnic dk. 60), Kemen (Nuno da Costa dk. 73), Crespo (Umut Güneş dk. 85), Yusuf Sarı (Ömer Faruk Beyaz dk. 85), Shomurodov (Onur Ergün dk. 85)
Yedekler: Volkan Babacan, Luca Ekrem Stancic, Onur Bulut, Ömer Ali Şahiner, Berkay Aslan
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Brnic (dk. 65), Anıl Yiğit Çınar (dk. 69 k.k.) (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Berkay Özcan, Tiago Çukur (Fatih Karagümrük), Crespo, Nuno da Costa (RAMS Başakşehir) - İSTANBUL