RAMS Başakşehir, EMS Yapı Sivasspor'u 1-0 Yendi
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında RAMS Başakşehir, EMS Yapı Sivasspor'u 1-0 yendi. Karşılaşmada Davidson'un golüyle galip gelen Başakşehir, üç puanı hanesine yazdırdı.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Karabalcık, Mehmet Akıncık
EMS Yapı Sivasspor : Nikolic, Murat Paluli (Dk. 76 Emrah Başsan), Appindangoye, Camara (Dk. 90+1 Njie), Uğur Çiftçi, Poungouras, Charisis, İbrahim Akdağ, Turgunboev (Dk. 76 Bartuğ Elmaz), Koita, Manaj
RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Dubois (Dk. 89 Lima), Onur Ergün, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner (Dk. 65 Aleksic), Kemen (Dk. 77 Figueiredo), Davidson (Dk. 77 Emirhan İlkhan), Piatek (Dk. 77 Keny)
Gol: Dk. 29 Davidson (RAMS Başakşehir )
Sarı kartlar: Dk. 36 Charisis, Dk. 71 Poungouras (EMS Yapı Sivasspor ) Dk. 42 Davidson, Dk. 47 Ba (RAMS Başakşehir )
Kırmızı kart: 45+2 İbrahim Akdağ (EMS Yapı Sivasspor )
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında RAMS Başakşehir, konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor'u 1-0 yendi.
62. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasına Davidson'un kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.
63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Davidson'nun sert vuruşu sonrası meşin yuvarlak kaleci Nikolic'de kaldı.
72. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu Deniz Türüş kullandı. Deniz Türüş'ün sert şutunu kaleci Nikolic güçlükle kurtardı.
87. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı kornerde, Koita'nın kafa vuruşu sonrası kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmayı RAMS Başakşehir 1-0 kazandı.