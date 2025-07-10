RAMS Başakşehir, Eldor Shomurodov'u Kiraladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir, İtalya'nın Roma takımında forma giyen Özbek futbolcu Eldor Shomurodov ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı. Anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor.

RAMS Başakşehir, İtalya temsilcisi Roma'da forma giyen Özbek milli futbolcu Eldor Shomurodov'u renklerine bağladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki santrfor ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalandığı belirtildi.

Anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunduğu da kaydedildi.

Roma'nın 2021'de transfer ettiği Eldor Shomurodov, tüm kulvarlarda çıktığı 85 maçta 13 gol kaydetti.

Özbek oyuncu, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında Spezia, 2023-2024'te ise Cagliari'de kiralık olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı

Mahkemeden karar çıktı! Ünlü ismin kaçak iskelesi yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım

Maximin'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.