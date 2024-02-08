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RAMS Başakşehir'e taraftarlardan moral ziyareti

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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak RAMS Başakşehir'de, turuncu-lacivertli taraftarlar bugün yapılan antrenman öncesi takıma moral ziyaretinde bulundu.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak RAMS Başakşehir'de, turuncu-lacivertli taraftarlar bugün yapılan antrenman öncesi takıma moral ziyaretinde bulundu.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Müsabakanın hazırlıklarını sürdüren turuncu-lacivertlilerde, bugün yapılan antrenman öncesi taraftarlar moral ziyaretinde bulundu. Kulüp tesislerine gelen taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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