RAMS Başakşehir, Dimitris Pelkas ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

RAMS Başakşehir, Yunan futbolcu Dimitris Pelkas ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dimitris Pelkas'ın biten sözleşmesi, 2 yıl daha uzatıldı. Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Yunan milli futbolcuya kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

Orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon RAMS Başakşehir formasıyla görev aldığı 25 resmi maçta 7 gol attı.