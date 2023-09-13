Rams Başakşehir, Deniz Türüç'ün sözleşmesini uzattı

RAMS Başakşehir, futbolcusu Deniz Türüç'ün sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Deniz Türüç'ün sözleşmesi, 2026 yılına kadar uzatılmıştır. Ailemize katıldığı günden bu yana azmi ve sahada özverili mücadelesiyle takdir toplayan Deniz Türüç'e, kulübümüzdeki başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Deniz Türüç'ün sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecekti.