RAMS Başakşehir'de Sezona Veda Yemeği Düzenlendi

RAMS Başakşehir'de Sezona Veda Yemeği Düzenlendi
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RAMS Başakşehir Futbol Takımı, sezonun sonunda kulüp tesislerinde bir barbekü partisi düzenleyerek oyuncuları onurlandırdı. Başkan Gümüşdağ ve yönetim, takımdan ayrılacak oyunculara plaket verdi.

- RAMS Başakşehir'de sezona veda yemeği düzenlendi

İSTANBUL - RAMS Başakşehir Futbol Takımı'nda sezona veda niteliğinde barbekü partisi düzenlendi.

RAMS Başakşehir'de, sezona veda niteliğinde kulüp tesislerinde barbekü partisi gerçekleştirildi. Düzenlenen yemeğe Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Çağdaş Atan, futbolcular ve basın mensupları katıldı. Etkinlikte sezonun tamamlanmasıyla sözleşmeler sona eren Patryk Szysz ve Lucas Lima'nın yanı sıra Katar'ın Al-Duhail kulübüne transfer olacağı açıklanan Krzysztof Piatek'e plaket verildi. Başkan Gümüşdağ, takımdan ayrılacak oyunculara emeklerinden dolayı teşekkür ederken, oyuncular da kısa bir veda konuşma yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES GÜMÜŞ - Spor
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