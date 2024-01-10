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RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 13 Ocak Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. RAMS Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 13 Ocak Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

RAMS Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Çağdaş Atan Başakşehir Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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