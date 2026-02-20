Haberler

Başakşehir, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Güncelleme:
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Başakşehir, ligdeki son maçında Beşiktaş'a mağlup olarak yenilmezlik serisini sonlandırdı.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Geride kalan 22 haftada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertliler, ligde 33 puanla 6. basamakta yer alıyor. Geçen hafta konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan RAMS Başakşehir'in ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.

Corendon Alanyaspor ise 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgiyle 26 puan toplayarak 10. sırada kendine yer buldu. Turuncu-yeşilli ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 5 puan topladı.

Sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

