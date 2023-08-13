RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.00'de başlayacak ve Tugay Kaan Numanoğlu tarafından yönetilecek. İki takımın geçen sezonki performansları da karşılaştırıldı.