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RAMS Başakşehir, Bodrum FK'yi Deplasmanda 1-0 Yendi

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK'yi 90. dakikada Duarte'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçta iki oyuncu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mert Bulut

Sipay Bodrum FK: Sousa, Dimitrov (Dk. 85 Haqi Osman), Puşcaş (Dk. 64 Ahmet Aslan), Ajeti, Fredy, Üzeyir Ergün, Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Ege Bilsel (Dk. 42 Seferi), Cenk Şen

RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Berat Ayberk Özdemir, Opoku, Lima, Serdar Gürler (Dk. 77 Davidson), Kemen (Dk. 86 Duarte), Piatek, Berkay Özcan (Dk. 76 Crespo), Hamza Güreler, Deniz Türüç, Figueiredo (Dk. 66 Pelkas)

Gol: Dk. 90 Duarte (RAMS Başakşehir )

Kırmızı kartlar: Dk. 59 Fredy (Sipay Bodrum FK), Dk. 75 Pelkas (RAMS Başakşehir )

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yendi.

52. dakikada gelişen RAMS Başakşehir atağında, ceza sahası içinde Serdar Gürler'in şutunda kaleci Sousa ayak müdahalesiyle topu uzaklaştırdı.

90. dakikada RAMS Başakşehir 1-0 öne geçti. Konuk takımın atağında Duarte, ceza sahasında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

RAMS Başakşehir, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor

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