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RAMS Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak olan RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, rondo çalışması ve çift kale maç yaptı. RAMS Başakşehir, yarın izinli geçireceği günün ardından 8 Kasım Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.