RAMS Başakşehir, Beşiktaş ile Deplasmanda Karşılaşacak
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Takım, ligde henüz galibiyet elde edemedi ve teknik direktör ile yollarını ayırdı.
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
Ligde çıktığı 2 müsabakada da rakipleriyle eşitliği bozamayan (Kayserispor ile 1-1, Eyüpspor ile 0-0) turuncu-lacivertliler, topladığı 2 puanla 13. basamakta kendine yer buldu.
Avrupa kupalarına da veda eden Başakşehir, hafta içerisinde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Turuncu-lacivertli takımda geçici olarak Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli görev yapıyor.
Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmada 1'er galibiyet ve yenilgi yaşayan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ise 3 puanla 11. sırada bulunuyor.
Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke, Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek.