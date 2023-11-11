RAMS Başakşehir, Beşiktaş'a konuk olacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak. Karşılaşma Tüpraş Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Arda Kardeşler yönetecek. RAMS Başakşehir 9 puanla 18. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 19 puanla 5. sırada bulunuyor.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligdeki son 3 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip, 9 puanla haftaya 18. sırada girdi.

Teknik sorumlusu Burak Yılmaz ile yollarını ayıran ve teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ı getiren Beşiktaş ise 19 puanla 5. sırada bulunuyor.

Pelkas'ın cezası sona erdi

RAMS Başakşehir'de kart cezası sona eren Dimitris Pelkas, bu mücadelede oynayabilecek.

İstanbul ekibinde sakatlıkları süren kaleci Muhammed Şengezer, Edgar Ie ve Ömer Ali Şahiner ise forma giyemeyecek.

Deniz Türüç ceza sınırında

Süper Lig'de bu sezon 3 sarı kart gören RAMS Başakşehirli Deniz Türüç, ceza sınırında bulunuyor.

Deniz, Beşiktaş karşılaşmasında kart görmesi halinde İstanbul ekibinin ligin 13. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı mücadelede takımındaki yerini alamayacak.