SPOR Başakşehir Futbol Kulübü'nden çocuklar için bir ilk

Başakşehir Futbol Kulübü'nden çocuklar için bir ilkVIDEO YOKİSTANBUL, (DHA)- Başakşehir Futbol Kulübü, Fatih Terim Stadyumu'nda tribüne çocuklar için oyun ve eğlence alanı oluşturacaklarını açıkladı.

Başakşehir Futbol Kulübü'nden çocuklar için bir ilk

VIDEO YOK

İSTANBUL, (DHA)- Başakşehir Futbol Kulübü, Fatih Terim Stadyumu'nda tribüne çocuklar için oyun ve eğlence alanı oluşturacaklarını açıkladı.

Başakşehir Futbol Kulübü, çocuklar için bir ilki gerçekleştiriyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan Batı Tribünü A Bloğu'nu 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için oyun ve eğlence alanı yapacaklarını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Başakşehir Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Başakşehir Belediyesi ile birlikte ortak olarak 'Başakşehirli Aile Tribünü' projesine imza atıyor. Kulübümüz, Batı Tribünü A Blok'ta 'Baykuş Yuvası' olarak isimlendirilen bölgeyi, 0-6 yaş arası çocukların kendilerine ayrılmış oyun ve eğlence alanında vakit geçirip eğlenirken ailelerin de maç izleyecekleri bir alan olarak yeniden tasarladı. Proje, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağımız maç ile başlıyor.

Etkinliklerin saha içinde sınırlı olarak kalmadığı projede, maç günleri stadyum dışında da oluşturulan eğlence ve konser alanlarında çocukların keyifli vakit geçirmesi planlanıyor. Ayrıca her maç günü bir futbolcunun da çocuklar ile birlikte söyleşide bir araya gelmesi de proje içerisinde yer alıyor. VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağımız maç öncesinde Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Brezilyalı futbolcumuz Joao Figueiredo, stad dışındaki eğlence alanında minik taraftarlarımız ile buluştu.

Semtte taraftar kültürünü çocuklara küçük yaştan itibaren aşılamayı hedefleyen kulübümüz, sadece oyuncu yetiştiren değil, taraftar yetiştiren bir kulüp olarak ilçemiz ile bütünleşmeyi hedefliyor.?