RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Maç Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Burak Şeker yönetecek. Başakşehir 12 puanla 17. sırada yer alırken, Hatayspor ise 18 puanla 10. sırada bulunuyor.

RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Burak Şeker yönetecek.

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçlarda üçer galibiyet ve beraberlikle 12 puan aldı. Rakiplerine 8 kez mağlup olan turuncu-lacivertli takım, haftaya 17. sırada girdi.

Süper Lig'de 10. sırada bulunan Atakaş Hatayspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.