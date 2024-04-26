RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor maçı için hazır
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi. Takım, karşılaşma için bugün Mersin'e gidecek.
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.
RAMS Başakşehir, karşılaşma için bugün Mersin'e gidecek.